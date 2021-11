Teatro Arcimboldi – John Malkovich in The Music Critic – 3 dicembre 2021

Spettacolo in lingua originale con soprattitoli in italiano

L’icona di Hollywood John Malkovich per la prima volta in scena a Milano in un sorprendente e ironico viaggio musicale attraverso i grandi successi della musica classica al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 3 dicembre.

The Music Critic è un esilarante cocktail narrativo sulle peggiori critiche musicali degli ultimi secoli, ideato e scritto da Aleksey Igudesman: un umoristico battibecco intorno alle stroncature che hanno coinvolto alcuni dei grandi Maestri della musica, come Beethoven, Chopin, Prokofiev, Schumann, Brahms e Debussy. John Malkovich entra nel ruolo del critico cattivo che crede che la musica di questi autori sia noiosa e triste. Aleksey Igudesman, Hyung-ki Joo e gli altri musicisti, sul palco con lui, dissentono e contrattaccano. Il gran finale è “The Malkovich Torment”, una terrificante recensione su Malkovich stesso, che Igudesman ha messo in musica in modo ironico e divertente. Mentre il tono della performance è paradossale e giocoso, le esecuzioni degli interpreti sono quanto di meglio si possa incontrare sulla scena internazionale. L’ideatore del progetto e autore del testo, AlekseyIgudesman, violinista, e Hyung-kiJoo, pianista, formano un duo celeberrimo per la spericolata abilità dei numeri musicali che eseguono negli spettacoli di loro invenzione, ricercati e apprezzati da un pubblico di fan di teatri e di festival internazionali. “Ho sempre amato l’opportunità di collaborare a The Music Critic con AlekseyIgudesman, Hyung-kiJoo e molti altri giovani musicisti classici dotati e premurosi. Siamo tutti felici di essere di nuovo in viaggio e di partecipare a una serata che presenta alcune delle più grandi composizioni della storia della musica classica, abbinate alle reazioni iniziali, forse piuttosto inaspettate, che quelle composizioni avevano suscitato in alcuni critici musicali di fama mondiale. La serata riserverà anche altre sorprese “. – John Malkovich Musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Schumann, Debussy, Prokofiev, Ysaye, Kanchelli, Piazzolla e Igudesman. Con ospite speciale Massimo Mercelli (Flauto).