Milano: Teatro Lirico, concorso tra cittadini per scegliere slogan riapertura. Già 2500 messaggi inviati

www.teatroliricogiorgiogaber.it Sceglierà una giuria composta da Ornella Vanoni, Katia Follesa, Dalia Gabershik, Massimo Moratti, Paolo Jannacci e Renato Pozzetto

Ancora pochi giorni per essere protagonisti del messaggio che sarà il simbolo della riapertura, dopo oltre vent’anni, del Teatro Lirico G. Gaber – Milano. In vista del ritorno in scena in uno dei palcoscenici più prestigiosi del teatro italiano, previsto entro fine anno, Comune di Milano e Stage Entertainment hanno deciso di istituire un ‘concorso’ – aperto fino al 30 novembre – nel quale chiunque può proporre un’esclamazione, un pensiero, un’istantanea che rappresenti l’identità del passato, del presente, del futuro di un punto di riferimento della cultura cittadina. A oggi, sono circa 2.500, le proposte già inviate. “A indicare il vincitore – spiega il direttore del teatro, Matteo Forte – sarà, entro la prima decade di dicembre, una commissione davvero speciale. Una giuria d’eccellenza, composta da Ornella Vanoni, Katia Follesa, Dalia Gabershik, Massimo Moratti, Paolo Jannacci e Renato Pozzetto”. Per partecipare è sufficiente collegarsi ai siti internet www.heart-social.com (nuova piattaforma social dedicata agli appassionati di ogni forma d’arte) o a quelli del Comune di Milano o del ‘Teatro Lirico Giorgio Gaber’ e cliccare sul banner ‘Scegli lo slogan del Lirico’.