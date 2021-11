“Lontani dal Paradiso 2021” Prima Parte (con Video)

In questa puntata esploriamo la Texmantova di Garbagnate Milanese in Viale Forlanini 39, una fabbrica abbandonata che produceva filati e tessuti.

LA STORIA

L’azienda nacque nel 1970 a Castelbelforte (MN) come Filmantova. Negli anni 80 prese la denominazione Texmantova, a seguire nel 1996 fu quotata in borsa fino alla chiusura definitiva nel 2007, quando delocalizzò la produzione in Africa ed Asia. I numerosi dipendenti ricevettero la cassa integrazione per tutto il 2008 senza più essere reintegrati…

OGGI

Il luogo anche grazie alla vicinanza con la stazione ferroviaria è attrattore di molteplici situazioni criminali.

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi