Mattinzoli: con Pnrr 1,2 mld in tre anni per riqualificazione edilizia popolare. Ottimista su progetto Aler-MM

Con il Pnrr “per quanto riguarda l’edilizia residenziale popolare arriveranno circa 1,2 miliardi in tre anni”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa Alessandro Mattinzoli, a margine del convegno sul piano casa. “La cifra ci permette sicuramente di muoverci attraverso 5 temi fondamentali, abitativo, rigenerazione, sostenibilità del sistema da un punto di vista economico, delle manutenzioni puntuali e controllate, perché uno dei problemi è proprio questo. I bandi ci sono, vengono assegnati, ma vengono assegnati competenze e servizi che non sempre centrano gli obiettivi. Insomma, bisogna vedere in modo diverso la qualità dell’abitare che metta al centro la persona”, ha concluso Mattinzoli.

“Lunedì incontrerò l’assessore Maran. Poi dovrebbe esserci un incontro tra Fontana e Sala e un confronto con i partiti di maggioranza. È chiaro che la Regione deve coordinare questo progetto (la gestione comune di Aler e Mm, ndr), devono esserci precise competenze che vanno a MM o Aler, a seconda della loro conformazione giuridica”. Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Casa Alessandro Mattinzoli a margine del convegno ‘Sicuro, Verde, Sociale: un nuovo Piano Casa’, specificando i termini della possibile collaborazione tra i due gestori del patrimonio erp di Comune e Regione.

La possibilità del passaggio alla gestione comune degli due enti “va verificata, mi sembra che sia Regione che Comune abbiano dato la disponibilità a sedersi al tavolo. La verifica ritengo sarà veloce. È una forma di collaborazione che sicuramente migliorerebbe la frattura che in alcune zone delle periferie è pesante”, ha aggiunto.

“Sono ottimista. Regione e Comune sono guidati da coalizione diverse, ma bisogna distaccarsi dalla logica dell’appartenenza politica. Penso che il tema della casa come quelli dell’ambiente, della sicurezza, della sostenibilità debbano vederci tutti impegnati, ci sono temi che non possono essere ideologici”, ha concluso. (mianews)