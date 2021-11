Oggi presidio per il Transgender day of remembrance

Oggi alle 10, davanti a Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22 a Milano, si terrà un presidio per ricordare il Transgender day of remembrance (Tdor), la giornata internazionale per la commemorazione delle persone trans che hanno perso la vita a causa della violenza transfobica, che si celebra in tutto il mondo il 20 novembre. All’iniziativa parteciperà il consigliere regionale M5S Lombardia, Simone Verni, che sarà accompagnato da Antonia Monopoli (responsabile dello Sportello Trans di ALA Milano), da Cecilia Bettini (responsabile Gruppo Trans di Coming-Aut LGBTI+ Community Center) e da Davide Podavini (presidente di Coming-Aut LGBTI+ Community Center e consigliere nazionale di Arcigay) In una nota, Verni ha ricordato che “dalle ricerche di ‘Transgender Europe’ emerge che nel corso del 2021 sono state uccise 375 persone trans in tutto il mondo a causa della loro identità di genere, quindi più di una al giorno”. Vittime che saranno ricordate dal consigliere pentastellato che “leggerà i loro nomi per ricordare alla politica del centrodestra che i diritti di ogni persona devono essere tutelati e garantiti. Saranno accese candele celesti, rosa e bianche, i colori della bandiera transgender progettata da Monica Helms nel 1999”.

