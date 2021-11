Parte la riqualificazione stradale in viale Forlanini da piazza Artigianato a viale dell’Aviazione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione stradale in viale Forlanini, che consentiranno di creare un nuovo parterre a verde al centro della carreggiata nel tratto da piazza dell’Artigianato fino all’incrocio con viale dell’Aviazione. Il cantiere terminerà entro la prossima primavera, l’importo dei lavori è di circa 1 milione di euro. I lavori prevedono la demolizione dell’attuale spartitraffico e la preparazione del nuovo parterre che sarà più ampio e destinato alla posa di una nuova aiuola. Saranno effettuate anche la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza e la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, oltre al rifacimento di parte dei marciapiedi esistenti. Un altro cantiere è in corso d’opera in quest’area, si tratta dei lavori in viale Corsica per migliorare la rete tranviaria ATM attraverso il rinnovo dei binari e la riqualificazione del manto stradale. Le opere proseguiranno fino a dicembre con l’obiettivo di migliorare il confort di viaggio e ridurre l’impatto sonoro al passaggio dei mezzi.

