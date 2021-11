Il 24 novembre è in arrivo per la prima volta a Milano una grande mostra dedicata a Piet Mondrian

Per la prima volta a Milano arriva una mostra interamente dedicata all’artista olandese Piet Mondrian e alla sua evoluzione artistica che lo ha condotto dalla figurazione all’astrazione, fino al suo stile unico che l’ha reso inconfondibile in tutto il mondo.

L’esposizione dal titolo Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione si terrà al 24 novembre 2021 al 27 marzo 2022 presso il MUDEC – Museo delle Culture. Realizzata grazie alla collaborazione del Kunstmuseum den Haag, che custodisce la più importante collezione di opere di Mondrian al mondo, e che ha prestato sessanta opere, selezionate tra quelle di Mondrian e di altri artisti rappresentativi della Scuola dell’Aja, la mostra è a cura di Daniel Koep, Head of Exhibitions, e di Doede Hardeman, Head of Collections, con il concept del direttore del Kunstmusem Benno Tempel. Il percorso espositivo presenta anche altri capolavori provenienti da importanti musei e collezioni private, e si snoda in diverse sezioni tematiche. Filo conduttore su cui si definisce il confronto tra le opere del primo periodo figurativo e quelle del periodo astratto è quello del paesaggio: una chiave di lettura visuale e immediata dell’evoluzione stilistica dell’artista, utile alla comprensione delle stesse opere astratte del suo ultimo periodo. Una sezione della mostra è inoltre dedicata a De Stijl (o Neoplasticismo), il movimento nato nei Paesi Bassi nel 1917 su iniziativa dello stesso Mondrian e di Theo van Doesburg e attivo ancora alle soglie degli anni Trenta, che innovò arte, architettura e design. Per maggiori info: mudec.it

Orari: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30; giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30 Immagine: Piet Mondrian, Composizione con giallo, blu e rosso (1937-39 circa; olio su tela, 62,5×72,7 cm; Londra, Tate Modern)