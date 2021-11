Rassegna Cabaret -VERNIA O NON VERNIA con Giovanni Vernia l Teatro Manzoni il 18 novembre

18 novembre – ore 20,45

scritto da Giovanni Vernia e Paolo Uzzi

Torna in scena uno show divertente che prende ispirazione da un dilemma shakesperiano, rivisitato in chiave comica: Giovanni Vernia torna sul palco con il suo VERNIA O NON VERNIA.

Giovanni Vernia è un talento della comicità all’italiana, che dà sempre conferma della sua poliedricità espressiva. Grazie alla sua versatilità e alla capacità di cimentarsi in più ambiti, è anche autore del suo spettacolo, scritto insieme a Paolo Uzzi (ai testi ha collaborato anche Pablo Solari).

Vernia o non Vernia è una novità teatrale. Chiunque conosca Giovanni Vernia associa il suo nome alle irresistibili maschere con cui ha conquistato tv e web. In questo spettacolo l’artista racconta da dove nasce la sua follia comica. È un demone interiore il suo, che comincia ad apparire da bambino, stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e degli stravaganti parenti pugliesi e siciliani. È una sorte di spiritello dispettoso, che si manifesta in modo sempre più invadente durante la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare comico di professione. Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista si sovrappone a un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Ne emerge uno showman completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente.