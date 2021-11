“La Fornace delle Bugie” (video)

In questa puntata siamo a Rho (Mi) nel complesso ex MTM per analizzare quello che noi definiamo “tra il dire e il fare”. Il casus belli è lo sgombero dopo 7 anni di permanenza in data 13 Febbraio 2018 del c.s sos fornace. Il tutto veniva descritto dai giornali così : Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, la proprietà dell’area è intervenuta con mezzi e operai per svuotare i locali e mettere in sicurezza la palazzina in modo da impedire nuovi arrivi ” cit. giorno. Bè, dalle immagini vedrete che non è andata proprio così …

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi

