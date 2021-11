DDL concorrenza, opinione taxiblu: sciopero 24.11 ormai inevitabile

“Credo che a questo punto salvo veramente “miracoli” dell’ultima ora lo sciopero nazionale che unitariamente la categoria indirà per il 24 novembre prossimo sarà inevitabile. Certo è che in questi mesi difficili per tutti perdere comunque una giornata lavorativa non fa piacere a nessuno e men che meno arrecare un disservizio alla clientela. Però i tempi per sistemare le cose, prima del Ddl Concorrenza della scorsa settimana ci sono stati ma poco o niente è stato fatto”. Lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano. “Oltretutto – aggiunge – a quanto pare non ci sono al momento margini perché venga stralciato l’articolo 8 che pesantemente danneggia la categoria e rischia di consegnare un comparto che ripeto è non di linea, ma pur sempre pubblico, nelle mani di multinazionali estere. Col rischio concreto – conclude Boccalini- di vanificare e azzerare il lavoro e gli investimenti di migliaia di famiglie italiane”. (mianews)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845