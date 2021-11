Sabato Milano sarà blindata contro i no green pass

Con la stretta decisa dal Ministero dell’Interno, la manifestazione di sabato a Milano contro il Green Pass, la 17 esima, sarà blindata da un massiccio schieramento di poliziotti, carabinieri e guardie di finanza. Si potrà svolgere solo una protesta in forma statica ma, a quanto si apprende, se la partecipazione sarà massiccia, la Questura potrebbe permettere anche un corteo ma su un percorso stabilito che non arrechi troppi disagi alla città. Senza deviazioni, aggressioni ai giornalisti, blocchi stradali e intemperanze di vario genere. E in caso di violenze gli agenti interverranno. Intanto le forze dell’ordine hanno notificato denunce a raffica per gli ultimi cortei, anche per far capire che la musica è cambiata. E qualcuno, raccontano negli uffici di via Fatebenefratelli, quando ha visto gli agenti alla porta è scoppiato in lacrime chiedendo “allora mi denunciate davvero?”

