Capo antiterrorismo Milano: “No vax un bacino importante per anarchici, ai cortei per fare proselitismo “

“In questo momento c’è un bacino importante da inglobare per il mondo anarchico, i no vax”: lo ha detto il capo del pool antiterrorismo della procura della Repubblica di Milano, Alberto Nobili. “Non a caso – ha aggiunto – a Milano in particolare nei cortei troviamo una forte presenza anarchica e da una serie di indagini che stiamo facendo si capisce che sono lì non tanto per il vaccino, di cui sinceramente non gli importa nulla, ma per strumentalizzare, fare propaganda, proselitismo”.

Nobili è intervenuto a Perugia alla conferenza stampa nella quale è stata illustrata un’operazione dei carabinieri del Ros. Parlando del mondo anarchico in generale ha spiegato che il loro obiettivo è anche di “utilizzare questo malcontento sociale per raggiungere maggiori adesioni auspicando uno scontro frontale che per ora non è avvenuto a Milano grazie alla professionalità delle forze dell’ordine”. Questa, secondo il magistrato “è l’ultima strategia del mondo anarchico: basta chiacchiere si passa all’azione violenta”.