De Corato: nuovo codice strada e monoopattini, richiesta chiarimenti Ministero

“Oggi (ieri ndr) entra in vigore la modifica del codice della strada. Tutti, è inutile negarlo, attendevano misure più stringenti come casco e assicurazione per l’utilizzo del monopattino. Alla fine, forse cedendo alla pressione delle lobby contrarie a queste misure, tutto ciò che è stato imposto è la freccia e il doppio freno. Un dato è certo: nelle ultime 24 ore a Milano Areu ha ricevuto 10 richieste di soccorso per incidenti con questi mezzi. 848 dal 1° giugno 2020 ad oggi”: lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza stradale in merito alla modifica del Codice della Strada. “Basteranno le misure previste in questa modifica del codice stradale? Non credo proprio – aggiunge De Corato -. Addirittura, a causa di una stesura, come spesso accade nelle leggi, confusa ed interpretabile, i monopattini potranno circolare su provinciali e statali. Infatti, nel testo precedente si leggeva: ‘i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi”. In quello da oggi in vigore è stato modificato il comma 75 terdecies rendendo possibile la circolazione dei monopattini ‘dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi’”. Quindi, prosegue ancora l’assessore “equiparando il monopattino ai velocipedi, in teoria, questi potranno circolare su strade ancora più insidiose rispetto a quelle urbane come denuncia l’Associazione di sicurezza stradale Asaps. Domani stesso scriverò al Ministero delle Infrastrutture per avere un chiarimento”. (mianews)

