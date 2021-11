Bibbiano, tutti i bimbi sono tornati con le loro famiglie

Non sapremo forse mai che cosa è successo veramente a Bibiano, le connivenze, le speculazioni, le falsità. E l’eventuale cointeresse del PD, ma qualche nodo verrà chiarito. Infatti è una settimana importante per lʼinchiesta”Angeli e demoni” sugli affidi di minori a Bibbiano. Per giovedì è attesa la prima sentenza su Claudio Foti, lo psicoterapeuta titolare dello studio Hansel&Gretel, accusato di frode processuale e di lesioni gravissime proprio per i suoi metodi psicanalitici. Intanto tutti i minori sottratti alle famiglie sono ritornati a casa dai genitori. Un passo importante che parla da sé.

