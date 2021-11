Ricerca: Fontana “Essenziale” Ministro Messa “Bando per 10 miliardi”

“La ricerca ha dimostrato anche durante nella pandemia la sua importanza quando è riuscita a realizzare in pochi mesi questi vaccini, che ci stanno dando un aiuto fondamentale, e se oggi siamo qui lo dobbiamo proprio alla ricerca”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la Giornata della ricerca al Teatro alla Scala. Il premio Lombardia è ricerca, ha aggiunto, “è la dimostrazione della volontà di questa regione di sostenere sempre con la massima determinazione la ricerca e l’innovazione, come uno dei volani dello sviluppo del presente, ma soprattutto del futuro”. Fontana ha sottolineato anche le ricadute della ricerca sul mondo delle imprese. “È una delle cose sulle quali stiamo lavorando per fare in modo che soprattutto le piccole e medie imprese possano usufruire di quel grande patrimonio che i nostri istituti di ricerca che quotidianamente realizzano e credo che sarà molto presto presentato e sarà una iniziativa molto importante” ha aggiunto. La Lombardia, ha ribadito Fontana durante la cerimonia, “crede fortemente nell’innovazione, nella ricerca, nel trasferimento tecnologico. Il futuro è nelle di quegli uomini e di quelle donne che dedicano la loro esistenza a questo”. “Complessivamente da qui a dicembre del prossimo anno metteremo a bando per tutto il sistema quasi 10 miliardi di euro e che in grossa parte va proprio al mondo della ricerca accademica, università, istituti di ricerca e impresa”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, durante la cerimonia di consegna al Teatro alla Scala del premio Lombardia è ricerca. L’obiettivo, ha aggiunto, è quello di avere così “da subito anche delle ricadute sulla società di quello che la ricerca e l’innovazione possono fare”. “Finanziamo la ricerca in maniera più seria rispetto al passato e in base a dei criteri che non distinguono tanto tra di base, industriale e applicata, ma guardano alla qualità. Un finanziamento sostanzioso” ha osservato infine Messa.

