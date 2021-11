Oh mia bela Madunina con Leonardo Manera e Alessandro Milan al Teatro Manzoni 14 novembre

RASSEGNA EXTRA 1° appuntamento – 14 novembre – ore 20,45 a seguire 19 dicembre e 13 marzo 2022

LEONARDO MANERA ALESSANDRO MILAN OH MIA BELA MADUNINA Il racconto di Milano tra ospiti, musica e cabaret – con la partecipazione dei DUPERDU

Ci sono tanti modi per raccontare Milano. Per esempio, attraverso un ospite rappresentativo per la nostra città che porti una storia, un’esperienza, un punto di vista. Ma Milano è anche divertimento, musica, comicità. Ecco che questi elementi si fondono, per dare vita a una serata inconsueta dove gli ospiti di turno fanno da filo conduttore insieme al fascino della musica d’autore e a una sorridente ironia. Leonardo Manera e Alessandro Milan dedicano la serata a Milano ospitando ogni volta personaggi significativi per la nostra città, a partire da Germano Lanzoni, attore comico e scrittore milanese doc, e da Giovanni Soldini, il velista milanese, specializzato in navigazioni solitarie, entrambi ospiti in occasione del primo appuntamento del 14 novembre. A seguire altri due appuntamenti in cartellone il 19 dicembre e il 13 marzo con nuovo ospiti. Aneddoti, ricordi, momenti di spettacolo, cabaret e musica si alternano sul palco per creare momenti di condivisione col pubblico, in una sorta di intervista sui generis che permetterà di conoscere meglio gli ospiti senza rinunciare al piacere del sorriso e della risata. Sul palco, insieme a Milan e Manera, anche i Duperdu, ovvero Marta Marangoni e Fabio Wolf, che avranno il compito di far rivivere al pubblico le atmosfere musicali di Milano, coinvolgendo anche il pubblico.

Tel. 02 7636901