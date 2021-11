Cortei no pass, Granelli “Sto lavorando. Non c‘è spazio per l’illegalità” E gli anarchici?”

Tranquilli: c’è Granelli alla Sicurezza e i cortei saranno, dice lui, gestiti al meglio. Dopo 16 manifestazioni no pass ci sarà anche la diciassettesima? Parrebbe di sì. Ma c’è Granelli, tutto a favore delle forze dell’ordine esaltate e indispensabili. Giustamente, visti i ripetuti tentativi d’assalto ai luoghi sensibili. “Noi dobbiamo far in modo che ci sia una gestione più responsabile possibile perché la città non può essere alla mercé dei cortei dei No green pass….Il fatto poi che ci siano tutte le persone segnalate vuol dire che c’è un lavoro molto intenso delle forze di polizia e devo dire che la politica deve fare la sua parte nel senso di isolare queste situazioni: non ci deve essere spazio per chi si chiama fuori dalla legalità e dalla responsabilità.”

Quasi una sorpresa che parli di chi sta al di fuori della legalità, perché qualcuno deve dimostrargli che sono sempre presenti gli antagonisti anarchici, che dopo sabato 16 ottobre 40 sono stati denunciati, uno perquisito, due donne hanno aggredito un giornalista e c’è praticamente sempre presente l’ex BR Ferrari. Non ci deve essere spazio? Benissimo, ma per nessuna forma di illegalità, compresa l’occupazione abusiva.