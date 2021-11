L’orgoglio e i primati della Lombardia

Così Attilio Fontana in un post “I dati diffusi oggi da Unioncamere ci dicono che nel secondo trimestre 2021 il valore delle esportazioni originate dalla Lombardia supera, per la prima volta, i 35 miliardi di euro. L’export lombardo di questo secondo trimestre è in crescita rispetto al precedente e segna un +46,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e soprattutto +9,9% rispetto al 2019, anno di riferimento pre-pandemia.

Il merito di questo risultato va attribuito ai nostri imprenditori. Noi, come Regione Lombardia, abbiamo contribuito a sostenerli dando loro fiducia e strumenti utili per essere competitivi. Anche e soprattutto in momenti particolarmente difficili come quelli che abbiamo recentemente vissuto.

E proseguiamo con la campagna vaccinale con la stessa determinazione di questi mesi. Manteniamo le libertà che ci siamo guadagnati.