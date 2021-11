Coronavirus: 92 i nuovi casi a Milano, 715 in Lombardia. 3 decessi.

Sono stati 227 i nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano, di cui 92 a Milano città.

I nuovi casi di Covid registrati in Lombardia sono stati 715, a fronte di 96.651 tamponi. Sono stati segnalati 3 nuovi decessi.

Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono arrivati a 34.201.

Sul fronte dei ricoveri, aumentano i pazienti nei reparti ordinari, (338, +6), mentre restano stazionari quelli nei reparti intensivi (47). Aumentano i guariti/dimessi.

Di seguito la situazione nelle altre province lombarde: nella provincia di Bergamo i casi sono stati 34, mentre sono stati 90 in quella di Brescia. A Varese i casi sono stati 87, nel Mantovano invece 25. Nel Lodigiano si sono registrati 28 casi, in provincia di Pavia 25. In provincia di Monza e Brianza si sono avuti 76 casi, 26 nella provincia di Lecco e 16 in provincia di Cremona. Nella provincia di Como se ne sono registrati invece 29 e 10 in provincia di Sondrio.