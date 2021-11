Fino al 12 novembre, mostra sui 100 anni di Moto Guzzi sotto la sede di Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia, sede della Regione, ospita fino a venerdì 12 novembre, con ingresso gratuito, la mostra fotografica itinerante “I 100 anni dell’Aquila”, iniziativa che celebra il marchio Moto Guzzi. La mostra, curata da Carlo Borlenghi, Carlo Zuccoli e Sara Vitali, è stata inaugurata dal presidente Attilio Fontana e dagli assessori Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura), Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda). La mostra ripercorre, attraverso foto storiche raccolte da Borlenghi e Zuccoli sin dagli anni Settanta, i momenti più significativi dello storico marchio di Mandello del Lario (Lecco) attraverso un percorso che si snoda lungo 25 pannelli bifacciali che ripropongono anche alcuni modelli storici della Moto Guzzi (alcuni dei quali esposti solo oggi per l’inaugurazione in Piazza) ambientati nei tratti più suggestivi del paesaggio lariano. Nel volume di presentazione dedicato alla mostra, il presidente Fontana sintetizza in “velocità, sicurezza e fascino gli elementi che caratterizzano i modelli di Moto Guzzi, autentiche leggende della storia del motociclismo”.

“Moto Guzzi – ha evidenziato l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli – rappresenta un ineguagliato simbolo dei valori del più autentico spirito lombardo: abnegazione e sacrificio, dedizione e vocazione al fare, visionarietà e tenacia, azzardo calcolato. Se questa storia può tagliare il traguardo dei cent’anni, è soprattutto grazie all’impegno quotidiano e alla competenza di generazioni di lavoratori dello stabilimento di Mandello”. “Orgoglio lombardo, Moto Guzzi è un brand che da 100 anni rappresenta al meglio il Made in Italy nel mondo. Ingegno, creatività e ‘saper fare’ artigiano: la storica azienda lariana incarna in pieno lo spirito innovativo ed appassionato dell’imprenditoria illuminata lombarda. Capaci di superare di slancio guerre e crisi economiche, sino alla pandemia da Covid, la ripartenza passa da professionisti coraggiosi e che hanno a cuore la loro missione, creando ricchezza ed occupazione” ha aggiunto Magoni. Moto Guzzi, ha osservato infine Guidesi, “ha creduto e continua a credere nel territorio lombardo operando con serietà e con grande lungimiranza”.