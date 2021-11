“Buccinasco P.ta 14” (con Video)

Visitiamo un complesso di edifici nell’area industriale di Via Meucci , luoghi che una volta producevano lavoro e ricchezza mentre ora All’ interno scopriamo i resti di molte biciclette tra cui una Ofobike, i graffiti ed i numeri di telefono ci fanno pensare ad una ciclo-officina losca. Immancabile poi il furto di rame dai cavi elettrici, i bidoni utilizzati come stufe, locali usati come discarica di immondizia, e l’immancabile Re dei luoghi abbandonati ma vissuti il carrello della spesa..

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi

