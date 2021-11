Ancora manifestazione No Green Pass, Questura: impossibile accordo, ‘prescrizione’ per percorso corteo

Nonostante la levata di scudi della Confcommercio, l’opinione della maggioranza dei milanesi e il buon senso, oggi i No Green Pass sfileranno per manifestare. Si prevedono circa 10.000 persone “L’impossibilità di giungere ad un percorso condiviso ha indotto il questore ad emettere un provvedimento di prescrizione, imponendo che, dopo il concentramento in piazza Fontana, l’eventuale iniziativa si svolga dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in forma di corteo, ma lungo il seguente itinerario: piazza Fontana, piazza Duomo, via Mazzini, piazza Missori, corso di Porta Romana, viale Caldara, viale Regina Margherita, piazza V Giornate, viale Bianca Maria, corso XXII Marzo, viale Piceno, via dei Mille, viale Abruzzi, piazzale Loreto, corso Buenos Aires sino in piazza Oberdan, dove la manifestazione dovrà concludersi”: lo fa sapere la Questura in merito all’interlocuzione con i rappresentanti del movimento No green pass che anche oggi tornerà a manifestare. La Questura riferisce che i tentativi di mediazione sul percorso sono di fatto falliti. “L’ipotesi, proposta ai manifestanti, ha trovato la ferma opposizione di questi che hanno palesato, in tal modo, un maggiore interesse alla contrapposizione fine a sé stessa che la ricerca di una ipotesi volta a garantire il diritto di manifestare”, si legge nella nota.

