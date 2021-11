Scanzi “Voi di destra vi sentite inferiori perché non avete un intellettuale da 300 anni”

L’assioma che chi non è politicamente corretto sia un “inferiore”, che a destra siano tutti fascisti, che il pensiero libero, insomma, non equivalga al pensiero omologato e quindi unico a dire la verità è prassi quotidiana per i progressisti di nome. Ricordate? L’eletto (direbbe Grillo) Scanzi riassumeva la superiorità morale della comunità di sinistra da ignorante, che cioè non conosceva e da sommamente presuntuoso: “VOI DI DESTRA VI SENTITE INFERIORI PERCHE’ NON AVETE UNO STRACCIO DI INTELLETTUALE DA 300 ANNI”

Luigi Iannone risponde su Rete Liberale

“I primi che mi vengono in mente… tra liberali, conservatori, fascisti, ex fascisti, reazionari, controrivoluzionari, semplicemente non progressisti eccetera.

Quasi tutti solo del Novecento.

Te li ho messi anche in ordine alfabetico così non salti la fila… pardon, il rigo

.

Alianiello

Aron

Auden

Babel’

Barrès

Benn

Bernanos

Berto

Bloy

Borges

Brasillach

Brodskij

Bulgakov

Burckhardt

Burke

Buscaroli

Carlyle

Cattabiani

Céline

Chateaubriand

Cioran

Claudel

Corradini

Corridoni

Croce

Cuoco

Cvetaeva

D’Annunzio

De Benoist

De Bonald

De Felice

De Maistre

De Sivo

Del Noce

DonosoCortès

Drieu La Rochelle

Dugin

Dumezil

Elías de Tejada

Eliot

Ernst Nolte

Ernst von Salomon

Evola

Finkielkraut

Florenskij

Forster (E. M.)

Gadda

Gentile (Giovanni)

Gentile (Panfilo)

George (Stefan)

Gide

Giuliotti

GómezDávila

Guareschi

Guenon

Haller (von)

Hamsun

Heidegger

Herman Hesse

Houellebecq

Ionesco

Jouhandeau

Jünger

Kirk

Klages (Ludwig)

Koestler

Lamennais

Landolfi

Lewis (C.S.)

Longanesi

Malaparte

Malraux

Mandel’stam

Mann

Marai

Marinetti

Mauriac

Maurras

Mishima

Moeller van denBruck

Montale

Montherlant

Mosca (Gaetano)

Musil

Nabokov

Oriani

Ortega y Gasset

Orwell

Palazzeschi

Papini

Pasternak

Pessoa

Pirandello

Ploncard d’ Assac

Pound

Prezzolini

Rand

Rivarol

Romeo

Rothbard

Salamov

Salomon (von)

Schmitt

Scruton

Soffici

Solzenicyn

Sombart

Spengler

Spirito

Tolkien

Tomasi di Lampedusa

Tönnies

Ungaretti

Unamuno

Vogelin

Weil

Wolfe (Tom)

Yeats

Zolla (Elémire)