Orafi, mobilitazione in Montenapoleone per sciopero in difesa dei lavoratori

Sciopero di orafi e argentieri, oggi, per chiedere il rinnovo del contratto di settore: lo o fanno sapere i sindacati annunciando a Milano una mobilitazione con volantinaggio in via Montenapoleone “una delle vie più preziose della città”. “Per otto ore al giorno produciamo oggetti di lusso – recita il volantino – ma il nostro salario è rimasto al palo. Per questo rivendichiamo il rinnovo del nostro contratto nazionale di lavoro scaduto da oltre un anno”. Il contratto nazionale di lavoro del settore orafi e argentieri – spiegano Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm – è scaduto da oltre un anno e “le retribuzioni dei lavoratori sono inferiori sia a quelle dei lavoratori metalmeccanici che a quelle del settore tessile/abbigliamento, ma la proposta di aumento salariale di Federorafi è assolutamente inaccettabile”. (mianews)

