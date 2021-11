Milano, Bestetti (FI) eletto presidente della Commissione Controllo Enti Partecipati

“Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione per la fiducia accordatami, che onorerò con il massimo impegno nell’interesse della nostra città”.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere comunale di Forza Italia, a margine della seduta di Palazzo Marino nella quale è stato eletto Presidente della Commissione Controllo Enti Partecipati del Comune di Milano.

“La galassia delle Società e degli Enti controllati e partecipati dal Comune di Milano – prosegue Bestetti – è un prezioso patrimonio di tutti i milanesi, da preservare con cura e attenzione, per la sua storicità, per l’importanza dei servizi erogati e per la giusta valorizzazione delle migliaia di dipendenti che vi lavorano ogni giorno.

Sono certo che potrò contare sulla proficua collaborazione di tutti i colleghi – conclude Bestetti – nello svolgere il nostro lavoro con la massima serietà e responsabilità”.

Marco Bestetti