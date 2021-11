I cantieri stradali si fanno d’estate. Invece in Viale Corsica…..

Una delle più elementari regole seguite da tutti i Comuni d’ Italia è che i lavori stradali si svolgono nei mesi estivi. La ragione è banale: occorre evitare che i cantieri interferiscano con la circolazione del traffico e gli spostamenti di chi lavora.

Misteriosamente tale prassi di buon senso non è stata adottata a Milano. Ad esempio, per un lavoro abbastanza di routine quale è la sostituzione dei binari del tram lungo viale Corsica.

Dai primi di ottobre è partito un cantiere che comporta vari disagi al traffico e al trasporto pubblico.

Il traffico stradale di una delle grandi arterie di accesso alla città è imbottigliato perché, non solo sono chiuse le corsie preferenziali, ma ci sono anche alcune strettoie. E sulle restanti corsie passano i bus sostitutivi del tram e tutti i taxi che vanno a Linate.

Disagi anche per gli utenti del trasporto pubblico: tutto il quartiere Forlanini e Mecenate è costretto a usare i bus sostitutivi, che sono più piccoli dei jumbo tram che facevano servizio sulla 27, e a cambiare mezzo in Corso XXII marzo.

Perché questo cantiere ATM va così per le lunghe? Perché e stato autorizzato sotto Natale? Una cosa è certa: del traffico impazzito a Sindaco e assessori importa nulla, tanto è vero che non si è mai visto un vigile. Anche questi interminabili cantieri/strettoia fanno parte della strategia per costringere tutti a usare bici e monopattini, e poco importa a loro se ci rimettono anche gli utenti ATM.