Fratelli d’Italia: a Milano serve un luogo dove commemorare il milite ignoto

“La richiesta di alcuni militanti di celebrare adeguatamente la memoria del Milite Ignoto, ha reso evidente la mancanza nella nostra città di un luogo deputato a tale scopo – spiega Otello Ruggeri, Presidente del circolo Nord Est Milano di Fratelli d’Italia – Così, abbiamo chiesto ad alcuni nostri eletti di proporre di realizzarne uno, ottenendo un’immediata adesione alla nostra idea”. “Ho presentato con entusiasmo una mozione con cui chiedo sia dedicata una via, un giardino o un parco al “Milite Ignoto” – aggiunge Edoardo Bertolotti, Consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio 2 – in tempi di divisioni, politiche e sociali, quale migliore modo di riunire gli italiani in generale e i milanesi in particolare, intorno a un “simbolo” che li possa fare sentire tutti parte di un’unica comunità come accadde 99 anni fa ai nostri avi. Spero che la maggioranza in consiglio voglia accogliere con favore la proposta – conclude Bertolotti – sarebbe un bel segnale, sintomo della volontà di condurre la consiliatura nel segno della collaborazione senza arroccarsi su basi ideologiche”. “Chi ha a cuore l’Italia non può che rispondere affermativamente alla proposta di realizzare un luogo dedicato a uno dei principali simboli della nostra Patria. – sottolinea invece Carlo Marnini, Consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio 5 – Un luogo dove il “Sacrificio del Cittadino in armi per il bene della Nazione”, rinnoverebbe lo spirito delle nazioni che con monumenti del genere vollero onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività, contribuirebbe sicuramente a rendere più coesa la nostra comunità. Spero – conclude Marnini – che il Consiglio sappia cogliere questa opportunità”. “Da appassionato sostenitore delle nostre Forze Armate non posso che apprezzare l’iniziativa dei nostri consiglieri – chiosa il Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia, Stefano Maullu – e auspico – conclude – abbia la maggiore condivisione possibile da parte di tutti i nostri eletti”.

