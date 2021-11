LE SERVE di Jean Genet_dal 2 al 21 novembre_Teatro Out Off

regia Andrea Piazza

Fino al 21 in scena in prima nazionale Le serve di Jean Genet con la regia di Andrea Piazza, in scena Monica Bonomi, Giulia Amato, Maria Canal.

Claire e Solange sono due cameriere modello al servizio di una ricca Madame, ma ogni volta che la donna esce di casa le due ragazze iniziano a giocare alla serva e alla padrona. Un giorno il gioco non si interrompe e inizia a sovrapporsi alla realtà, sovvertendola.

Lo spettacolo vedrà impegnati nella composizione delle musiche di scena gli allievi di Alessandro Ponti dell’IRMus (istituto di ricerca musicale) della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Ispirato a un fatto di cronaca che negli anni ’30 sconvolse la Francia, quando una ricca signora venne atrocemente uccisa con la figlia dalle due domestiche di casa, la spietata favola nera di Jean Genet, nella viva traduzione di Franco Quadri, ci parla con una forza senza pari in questo periodo che ha visto tutti noi sacrificare parte della propria libertà per il bene comune. I tre personaggi di Genet sono animali cresciuti in cattività che aspettano tremanti davanti alla porta aperta: in scena assistiamo alla radicale e dolorosa impossibilità di uscire dai limiti che la società ha imposto loro e che essi stessi fanno di tutto per consolidare. Un’impossibilità che sconfina in una tragica e forse inevitabile autodistruzione.

Orari spettacoli:

da martedì a sabato ore 19.30 (domenica ore 16)

Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16

uffici via Principe Eugenio 22

telefono 02 34532140

info@teatrooutoff.it – www.teatrooutoff.it