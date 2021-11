Ti bruciano la macchina? Ti sparano in un bar? Fatti che capitano

Il disagio galoppante, la febbre di protagonismo o semplicemente una bravata di un gruppo che si ripete e diventa una moda divertente? Non è dato sapere per ora, ma che chiunque con la macchina parcheggiata possa trovarla bruciata non diverte ed è preoccupante. Nelle ultime settimane le segnalazioni di auto bruciate a Milano si sono improvvisamente impennate. L’ultimo caso proviene da Cinisello Balsamo, dove un’auto parcheggiata è stata data alle fiamme da qualche piromane senza un apparente motivo. Alcuni giorni fa un altro veicolo era stato dato alle fiamme nei pressi del ponte della Ghisolfa. Allo stesso modo nella notte del 28 ottobre altri quattro mezzi erano stati incendiati in via Ripamonti a Milano. Per fortuna tutti gli atti vandalici si sono conclusi con “solo” un grande spavento per i residenti e per fortuna nessun ferito.

Ma può capitare anche qualcosa di peggio che non si sa quanto possa addebitarsi al caso o a una volontà premeditata, ma se vai innocentemente al bar, puoi ritrovarti all’ospedale ferito da un colpo di pistola. Racconta MilanoToday “ Ha litigato al bar con due uomini, poi uno lo ha colpito alla testa e ha esploso due colpi d’arma da fuoco contro di lui. Poteva finire in tragedia la serata, a Pero, sabato 30 ottobre. Il fatto è avvenuto alle undici meno dieci in via Sempione, nella zona nord del centro, non lontano dall’incrocio con via degli Orti. La vittima è un romeno di trentotto anni, residente a Pero, senza alcun precedente. Stando ai primi accertamenti compiuti dai carabinieri della compagnia di Rho, intervenuti sul posto, l’uomo stava trascorrendo la serata in un bar della zona quando è iniziato il litigio. Un proiettile lo ha raggiunto alla coscia sinistra. Il personale sanitario del 118 è intervenuto con due ambulanze e ha soccorso il trentottenne, trasportandolo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano, dove si trova tuttora ricoverato, non in pericolo di vita. I carabinieri hanno trovato in via Sempione due bossoli e un proiettile inesploso.” Fatti che capitano, ma che non dovrebbero accadere.

Anna Ferrari