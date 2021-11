Press Release: l’impatto del covid sullo sport

SportGang ha condotto una ricerca riguardante l’impatto del Covid sullo sport. La ricerca, basata sui dati rilasciati dal Dipartimento dello sport italiano, mette in luce come il tasso di abbandono della pratica sportiva abbia raggiunto livelli preoccupanti. Si parla del 48% dei bambini, del 30% dei ragazzi e del 25% degli adulti. Da questa analisi emerge, inoltre, che l’impatto psico-fisico è stato influenzato pesantemente dalla pandemia: si parla valori che superano l’80%. Si è registrato un aumento di tristezza pari al 55% nei bambini e pari al 69% nei ragazzi (età compresa tra gli 11 e i 19 anni).

Si è verificato inoltre un aumento considerevole di stati d’ansia nelle seguenti fasce di età:

6-10 anni: aumento del 37%;

11-13 anni: aumento del 45%;

14-16 anni: aumento del 52%;

17-19 anni: aumento del 60%.

Nella popolazione adulta invece si è registrato, in prima battuta, un aggravamento della salute per persone con problemi di peso/obesi. Analizzando i dati, risulta che gli uomini tendono ad essere più attivi nella pratica sportiva rispetto alle donne. Arianti Fabio – Founder di Sport Gang, afferma: “I dati analizzati dal Dipartimento dello sport mettono in luce una preoccupante situazione correlata al mondo dello sport. Le dinamiche e le modalità di ripresa possono essere certamente più o meno complesse. Noi di SportGang siamo convinti che nonostante le difficoltà e le problematiche emerse negli ultimi 2 anni, lo sport occupi un ruolo di fondamentale importanza nella vita di ogni persona. Lo Sport è benessere, cultura, disciplina, emozioni, passione e probabilmente tante altre cose che le parole non possono nemmeno lontanamente descrivere. Il nostro è un messaggio di speranza ma allo stesso tempo è un invito a riprendere ciò che si è interrotto fin da troppo tempo. È ora di ritrovare i propri stimoli, è ora di ripartire! Tutti insieme possiamo.”

Riguardo SportGang

SportGang è un sito che si occupa a 360° di sport. Storie, interviste, allenamenti, integratori alimentari e ogni genere di contenuto sullo sport. Il nostro obiettivo è quello di fornire digitalmente i migliori contenuti e la migliore esperienza possibile per i nostri utenti e per chiunque sia appassionato di sport.

Media Contact