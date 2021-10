Muniicipio 7, Salinari (FI): maggioranza già spaccata e non elegge il presidente

“Primi scricchiolii nella maggioranza del Municipio 7. Ieri sera durante la prima riunione del Consiglio di Municipio la neoeletta Presidente Silvia Fossati annuncia la squadra dei tre Assessori ma non stabilisce le relative deleghe e competenze. Due Assessori in quota PD e, a sorpresa, il terzo Assessore della lista Europa Verde, Erica Soana, col disappunto del primo degli eletti che ha annunciato in aula che pur facendo parte della maggioranza non era a conoscenza di questa nomina ed è pronto a dare battaglia nella stessa maggioranza”. Così Antonio Salinari, capogruppo di Forza Italia nel Municipio 7, che aggiunge: “Inoltre il Municipio 7 è l’unico Municipio a non aver ancora eletto il Presidente del Consiglio dell’aula rimandando l’argomento alla prossima seduta del 4 novembre. Un chiaro ed evidente segnale di come al loro interno siano già spaccati – prosegue Salinari -: la maggioranza di centrosinistra del Municipio 7 già alla prima assemblea da segnali di cedimento e iniziano a scricchiolare pensando alla spartizione di poltrone anziché ai contenuti. E’ ormai trascorso un mese dalle elezioni comunali e i cittadini del nostro territorio non possono aspettare, bisogna iniziare a lavorare e subito”.

