Triennale Milano- JAZZMI: il calendario degli appuntamenti della settimana

JAZZMI, il festival milanese del Jazz, torna fino al 31 ottobre 2021 per raccontare l’universo musicale del jazz in tutte le sue declinazioni: la sua storia, la sua attualità, il suo futuro, i generi con cui dialoga e con i quali si contamina. Ideato e prodotto da Triennale Milano Teatro e Ponderosa Music & Art, in collaborazione con Blue Note Milano, sotto la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini, JAZZMI è una rassegna diffusa che porta i protagonisti del jazz internazionale sui grandi palcoscenici di Milano e nei quartieri delle periferie. Artisti emergenti e grandi nomi del jazz si alterneranno in un ricchissimo calendario composto da oltre 200 eventi, diffusi in 60 spazi cittadini. Riporto qui di seguito il calendario degli appuntamenti JAZZMI previsti per questa settimana in Triennale:

28 ottobre 20.00 JAZZMI | Yaron Herman Trio

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Yaron Herman è un pianista e compositore di classe mondiale ed è diffusamente considerato come uno dei musicisti principali della sua generazione. 29 ottobre 18.00 JAZZMI | Marcin Wasilewski Trio Feat. Joe Lovano

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

È stato pubblicato il 26 giugno del 2020, l’anno più difficile, il nuovo album del Marcin Wasilewski Trio con Joe Lovano intitolato Arctiff Riff e registrato, ovviamente, per la celebre ECM Records. È la prima volta che la coppia Wasilewski Joe Lovano dividono lo studio e il palco, ma insieme portano alla luce una musica speciale di sentimento concentrato e profondo, in cui lirismo e forza sembrano idealmente bilanciati.

JAZZMI | Vincent Peirani & Emile Parisien

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Vincent Peirani è ormai noto come “il nuovo Richard Galliano”, per via del virtuosismo e della ricchezza espressiva che lo accomunano all’illustre collega di strumento. Specialista del sax soprano, Émile Parisien ha avuto mondo di esibirsi con star del calibro di Wynton Marsalis e Christian McBride. 21.00Vincent Peirani è ormai noto come “il nuovo Richard Galliano”, per via del virtuosismo e della ricchezza espressiva che lo accomunano all’illustre collega di strumento. Specialista del sax soprano, Émile Parisien ha avuto mondo di esibirsi con star del calibro di Wynton Marsalis e Christian McBride. 23.00 JAZZMI | Joel Ross

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Questo giovane musicista ha fatto parlare molto di sé in America, dove ha riscosso premi importanti, partecipato ai maggiori festival e suonato nei jazz club più prestigiosi. In pochi anni ha collaborato con star del jazz come Herbie Hancock, Christian McBride o Louis Hayes ma anche con i migliori esponenti delle ultime generazioni come Ambrose Akinmusire, Gerald Clayton o Jon Batiste. Nel 2019 segna il suo debutto da leader con l’album KingMaker che ha ottenuto un enorme consenso da parte della critica tanto da essere inserito nella classifica del New York Times come “Best Jazz of 2019”. Questo giovane musicista ha fatto parlare molto di sé in America, dove ha riscosso premi importanti, partecipato ai maggiori festival e suonato nei jazz club più prestigiosi. In pochi anni ha collaborato con star del jazz come Herbie Hancock, Christian McBride o Louis Hayes ma anche con i migliori esponenti delle ultime generazioni come Ambrose Akinmusire, Gerald Clayton o Jon Batiste. Nel 2019 segna il suo debutto da leader con l’albumche ha ottenuto un enorme consenso da parte della critica tanto da essere inserito nella classifica del New York Times come “Best Jazz of 2019”. 30 ottobre 12.00 JAZZMI | Jonathan Coe & Artchipel Orchestra

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Un progetto originale in cui le musiche di Jonathan Coe, uno dei più celebri e apprezzati romanzieri inglesi contemporanei, nonché musicista e compositore, sarà eseguita dalla formazione jazz tra le più quotate del panorama italiano: la Artchipel Orchestra, diretta da Ferdinando Faraò. 20.00 JAZZMI | Stefano Di Battista — Morricone Stories

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

La musica di Morricone significa esaltazione di tracce melodiche spesso fortemente emozionali, in una trama di armonie intelligenti, ed è esattamente quello che fa il jazz, e ancora di più quello che fa uno come Stefano Di Battista, che con i temi del Maestro gioca come se fossero materia magica. 23.00 JAZZMI | Moses Boyd

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Moses Boyd è appena trentenne (classe 1991) ma possiede quella maturità stilistica dei grandi del jazz contemporaneo. Batterista, compositore, produttore e musicista elettronico Moses si è già aggiudicato il prestigioso “The London Born Winner” del MOBO Awards nel 2015 per il “Best jazz act”, oltre ad altri importanti riconoscimenti. 31 ottobre 12.00 JAZZMI | Ada Montellanico

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Da anni Ada Montellanico, cantante e compositrice tra le più importanti e originali del panorama italiano, nelle sue varie formazioni predilige gli ottoni, strumenti dalle sonorità verso cui nutre una particolare attrazione e affinità. 15.00 JAZZMI | Dario Napoli Trio

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Un suono imprevedibile ed esuberante, che ruba spunti musicali da varie epoche e che regala un’esperienza sonora ricca e vibrante, senza mai abbandonare l’impronta gitana di Django.

19.00 JAZZMI | Theo Croker

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Si può definire Theo Croker un cantastorie che parla attraverso la sua tromba, un creativo che rifiuta ogni confine, un artista, compositore, produttore e influencer che proietta la sua voce attraverso la musica.