Il comitato Forlanini scrive “Caos viabilità per i lavori in Viale Corsica. Il Sindaco intervenga”

Lettera inviata dal Comitato Sicurezza e Vivibilità Quartiere Forlanini all’attenzione del Sindaco di Milano Beppe Sal e per c.c, al Presidente del Municipio 4 Stefano Bianco

Egregio Signor Sindaco,

in relazione ai lavori tranviari sulla linea 27 iniziati oggi 25 Ottobre in Viale Corsica, che stanno producendo enormi disagi ai residenti, agli automobilisti ed anche alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, il Comitato Forlanini eleva una vibrata protesta e chiede un urgentissimo incontro unitamente all’Assessore e ai tecnici per individuare misure volte a garantire ai cittadini la mobilità necessaria per recarsi al lavoro e portare i propri figli a scuola.

Stigmatizzando il fatto che tali lavori iniziano proprio in coincidenza dell’apertura delle scuole e delle attività produttive dopo il periodo pandemico, si sottolinea che i percorsi obbligatori creati non tengono conto delle reali esigenze dei cittadini. In particolare per quelli provenienti dal quartiere Forlanini che per raggiungere le scuole di Via De Andreis e Viale Corsica sono costretti a percorrere un largo giro, e il tutto sarà sicuramente aggravato quando in occasione delle piogge transitare, specialmente a piedi, sotto i tre Ponti si creano enormi e profonde pozzanghere come spesso accade.

Nell’auspicare una concreta sensibilità e disponibilità a risolvere urgentemente i problemi evidenziati, porgiamo cordiali saluti.

Giuseppe Castro.

“Comitato Sicurezza e Vivibilità Quartiere Forlanini”