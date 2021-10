Circolazione: eventi di domenica 24 ottobre

dalle 8.45 alle 12.00 (termine previsto)

Manifestazione podistica competitiva e non competitiva di 10 Km. e a seguire la corsa di 5 Km. organizzata dalla CUS Milano ASD. Concentramento dei partecipanti dalle ore 8.45 all’interno del Bicocca Stadium di viale Sarca 205. Questo il percorso: viale Sarca, viale Rodi – viale F. Testi (Carreggiata Laterale), via Chiese, via Pirelli, via Stella Bianca, viale dell’Innovazione, via Padre Gerardo Beccaro, via Sesto San Giovanni, piazzale Egeo, via Polvani, viale dell’Innovazione (carreggiata contromano fino alla rotatoria), viale dell’Innovazione (carreggiata contromano), via Figini, viale Piero e Alberto Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi (contromano), viale Sarca. Partecipazione prevista di circa 1500 podisti.