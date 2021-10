No green pass, questura Milano: perquisiti tre anarchici

Nell’ambito delle indagini sulle violenze nei cortei della galassia “no green pass”, i poliziotti della Digos di Milano hanno eseguito tre decreti di perquisizione personale e domiciliare emessi dalla procura del capoluogo lombardo nei confronti di tre appartenenti all’area anarchica varesina. Lo ha riferito la questura meneghina, spiegando che i tre, due uomini di 25 e 32 anni e una donna di 21, erano già stati denunciati per violenza privata, istigazione a disobbedire alla legge e manifestazione non autorizzata, per il corteo che aveva attraversato Milano sabato 16 ottobre.

