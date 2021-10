Sanita’- On. Cecchetti (Lega) “Per quali motivi Pd e M5s sabato manifestano contro Regione Lombardia?”

“Abbiamo 90% di popolazione vaccinata e la miglior eccellenza ospedaliera italiana”

Il PD e il Movimento 5Stelle in Lombardia devono avere tanto tempo da perdere se sabato scendono in piazza per manifestare contro la giunta regionale lombarda per come amministra la sanità.

Se hanno voglia di prendere aria facciano pure, ma evitino di sparare balle: la Lombardia è capolista in ogni classifica di vaccini somministrati e ha immunizzato il 90% della popolazione over 12 anni, di fatto siamo l’unica area territoriale italiana dove abbiamo raggiunto la teorica immunità di gregge.

La Lombardia nei suoi ospedali ospita ogni anno 200mila pazienti provenienti da altre Regioni italiane che scelgono le nostre strutture per farsi curare e ricordiamo che 9 ospedali lombardi sono stati inseriti tra i migliori primi 14 in Italia da un’indagine della rivista americana Newsweek sui migliori ospedali mondiali (World’s Best Hospitals 2021).

Vogliamo poi parlare degli interventi di trapianti o altri miracoli realizzati solo negli ospedali lombardi?

Per cui di cosa parlano il PD e il M5S lombardi?

Comunque auguri per sabato, si facciano una buona passeggiata…

