Cagnolati (FI): Quartiere Rubattino, emergenza topi e nutrie

Il Consigliere Marco Cagnolati scrive a Palazzo Marino:

“Mi segnalano numerosi residenti del Q.re Rubattino che in questi giorni stanno assistendo ad un aumento esponenziale della presenza di nutrie e ratti in particolare in Piazza Vigili del Fuoco nei pressi della fontana e di tutta l’area adiacente, lungo il Viale pedonale Maria Grazia Cutuli che porta al Parco dell’acqua e sotto il gabbiotto identificato in foto di Via Pitteri 91 – 93

Per quanto riguarda il problema legato alla popolazione murina si chiede di intervenire celermente sia direttamente effettuando intervento di derattizzazione sul suolo pubblico che nei confronti delle proprietà delle aree private in modo tale che venga effettuata adeguata disinfestazione per quanto riguarda l’area di propria competenza

Per il problema nutrie si chiede di attivare la procedura di cattura e spostamento degli stessi animali in luoghi più adatti ed idonei alla loro permanenza come previsto dall’attuale normativa e piano regionale in vigore

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano