Samuele Piscina (LEGA), “Monumento ai Piccoli Martiri venga riconosciuto d’interesse nazionale, mi farò promotore”

“Come ogni anno, è sempre emozionante partecipare a questa cerimonia e vedere i numerosi bambini e cittadini che hanno presenziato per ricordare i 184 bambini e 19 membri del corpo docente che morirono tragicamente il 20 ottobre 1944, quando un bombardamento alleato colpì la scuola elementare Francesco Crispi”, interviene Samuele Piscina, Consigliere Comunale di Milano e vicecommissario cittadino della Lega. “Lo è ancora di più da Consigliere Comunale neo-eletto che deve pensare a tramandare la storia non solo in un singolo territorio, ma in tutti e 9 i municipi cittadini”. “La strage dei Piccoli Martiri di Gorla è una delle più grandi e sentite tragedie che ha vissuto la nostra cittá. È quindi sempre più indispensabile diffondere la storia di quei giorni bui al di fuori dei confini del Municipio 2, non solo in città, ma in tutto il Paese. Per questo motivo ritengo inconcepibile che la proposta di riconoscere l’interesse nazionale per il Monumento giaccia ancora nei cassetti del Ministero, ad anni di distanza dalla sua presentazione da parte del Comitato dei parenti delle vittime e dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Considerata la mancanza d’interesse dimostrata dal Comune che a oggi non ha mosso un dito per questo doveroso riconoscimento, – conclude Piscina – mi farò personalmente promotore per il suo avanzamento.

