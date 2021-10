Comune, Forza Italia: Alessandro De Chirico nuovo capogruppo a palazzo Marino

“I consiglieri comunali di Forza Italia a Milano, d’intesa con il coordinamento cittadino del partito, hanno indicato Alessandro De Chirico come nuovo capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.

A partire dal Consiglio comunale di giovedì 21 ottobre, il primo della nuova consiliatura, De Chirico svolgerà quindi il ruolo di coordinatore del gruppo azzurro in Comune.

I componenti del gruppo azzurro hanno inoltre stabilito di adottare un sistema a rotazione: per la prima metà del mandato il ruolo di capogruppo sarà in capo a De Chirico; a partire dalla seconda metà sarà il turno di Marco Bestetti, che i forzisti propongono inoltre per la vice presidenza del Consiglio comunale di Milano.