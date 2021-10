Porta Venezia, Sardone: “Milano fa il giro del web per la sua insicurezza: sinistra si scusi”

“La violenza di un immigrato africano che ha preso a bastonate alcuni agenti della Polizia Locale in Porta Venezia è a dir poco vergognosa. Il nome di Milano fa il giro del web per un’aggressione in mezzo alla strada, in pieno giorno, che dimostra come per i tanti delinquenti extracomunitari ospitati nella nostra città serpeggi una certa impunità. Si sentono padroni di poter fare quello che vogliono e di questo dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale, da un decennio ormai completamente scollata dalla realtà. Per loro la sicurezza è un fastidio e i risultati non possono che essere questi. La mia piena solidarietà ai vigili aggrediti, con la speranza che il Comune faccia molto di più per dotarli dei giusti strumenti al fine di evitare episodi spiacevoli come questo”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845