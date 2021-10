Ballottaggi 2021 in Lombardia: i risultati delle elezioni comunali. Varese al centrosinistra, Arcore al centrodestra

Sono stati 11 in totale i Comuni lombardi dove si è votato per i ballottaggi delle elezioni amministrative 2021. I seggi sono stati aperti domenica 17 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15.

Davide Galimberti (centrosinistra) si riconferma sindaco di Varese, unico capoluogo di provincia andato al ballottaggio in Lombardia. Nella stessa provincia si è votato a Caronno Pertusella dove è stato confermato il sindaco uscente Marco Giudici (centrosinistra). I risultati finali in provincia di Milano: a Nerviano vince Daniela Colombo, a Cassano d’Adda prevale Fabio Colombo (centrodestra), mentre a Peschiera Borromeo è stato eletto Augusto Moretti (centrodestra). I risultati ufficiali nel Monzese: Francesco Cereda (centrosinistra) è il nuovo sindaco di Vimercate. Maurizio Bono (centrodestra) è stato nominato ad Arcore. A Seveso e Desio vince il centrodestra con Alessia Borroni e Simone Gargiulo. Nel Comune di Caravaggio (Bergamo), Claudio Bolandrini (centrosinistra) è stato riconfermato alla guida della giunta comunale. A Torricella Verzate (Pavia) ha vinto Marco Sensale.

Ballottaggi 2021: i risultati in Lombardia

PROVINCIA DI VARESE

Davide Galimberti, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, è stato riconfermato primo cittadino di Varese per il secondo mandato consecutivo. Lo spoglio del ballottaggio ha dato un risultato netto: Galimberti ha trionfato con oltre il 53,20% dei voti. L’avversario Mario Bianchi (centrodestra) si è fermato al 46,80%.

In provincia, anche a Caronno Pertusella si è andati al ballottaggio: qui a trionfare è stato il sindaco uscente Marco Giudici. Il candidato del centrosinistra vinec con il 53,67% dei voti, battendo Valter Galli (centrodestra) che si è fermato al 46,33%. Il dato ufficiale sull’affluenza alle ore 15 è del 41,03%.:

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Sono arrivati i risultati ufficiali dei tre Comuni milanesi chiamati al ballottaggio.

A Cassano d’Adda arriva l’ufficialità: Fabio Colombo (centrodestra) è il nuovo sindaco. Battuto Vittorio Caglio (centrosinistra). I dati ufficiali parlano di un’affluenza finale alle urne del 43,90%. Dopo dieci anni di governo del centrosinistra con il sindaco Riccardo Maviglia, il centrodestra torna alla guida di Cassano d’Adda.:

A Nerviano la candidata Daniela Colombo è stata eletta ufficialmente primo cittadino. Si tratta della prima sindaca donna nel Comune milanese. Battuto il sindaco uscente Massimo Cozzi, sostenuto da Lega-Gin e Con Nerviano. Daniela Colombo vince il ballottaggio con il 53,82% (pari a 3.217 preferenze), mentre Cozzi si ferma al 46,18% (pari a 2.760 voti). L’affluenza alle urne è stata del 43,90%, inferiore di quasi sette punti percentuali a quella registrata in occasione del primo turno.

Nuovo sindaco di Peschiera Borromeo è Augusto Moretti, candidato del centrodestra. Battuto con il 56,05% dei voti l’avversario Marco Malinverno del centrosinistra che si è fermato al 43,95% dei voti.

PROVINCIA DI MONZA

Simone Gargiulo è il nuovo sindaco di Desio. Con il 53% dei voti contro il 47% dell’avversaria Jennifer Moro, il candidato sostenuto dalla Lista Civica Per Desio, Lega e Fratelli d’Italia si è dunque imposto contro la sfidante sostenuta da Partito democratico, Desio Viva, Desio Libera e La Sinistra per Desio. Gargiulo si è presentato al ballottaggio in vantaggio avendo ottenuto al primo turno 6353 voti (il 39,91 per cento), mentre Moro ha ottenuto 5843 voti (il 36,71 per cento).

Ad Arcore il testa a testa premia Maurizio Bono: è lui il nuovo sindaco. Il candidato del centrodestra ha superato di poco più di 100 voti Paola Palma del centrosinistra. Al primo turno Bono aveva ottenuto il 45,58% dei voti, mentre l’avversario il 38,51%. Il dato ufficiale sull’affluenza finale alle urne di oggi è del 48,79%. Francesco Cereda è il nuovo sindaco di Vimercate. Il ballottaggio sorride al centrosinistra: sconfitto nettamente il candidato del centrodestra Giovanni Sala. Al primo turno di elezioni Cereda si era aggiudicato il 44,85% dei consensi (5.005 voti), mentre il rappresentante del centrodestra ha ottenuto il 35,15% dei voti validi (3.922 voti). Nuovo sindaco anche per Seveso: dai ballottaggi ha trionfato la candidata del centrodestra Alessia Borroni. Vittoria sullo sfidante Gianluigi Malerba. Borroni si è imposta con il 53,52% dei voti, mentre lo sfidante Gianluigi Malerba, in corsa per Partito democratico, Civica Butti e Seveso Futura, si è fermato al 46,48%. :

PROVINCIA DI BERGAMO

Caravaggio è stato l’unico Comune al ballottaggio in provincia di Bergamo. Il sindaco uscente Claudio Bolandrini si è riconfermato alla guida della giunta comunale. Battuto l’avversario di centrodestra Giuseppe Prevedini. I risultati parlano di un 57% per Bolandrini e di un 43% per Prevedini.

PROVINCIA DI PAVIA

In provincia di Pavia, l’unico Comune al ballottaggio è Torricella Verzate: qui è stato eletto come sindaco Marco Sensale, candidato di “Torricella anch’io”. Battuto con il 51,16% dei voti lo sfidante Delbò Giovanni di “Torricella per Tutti” che si è fermato al 48,84%. (fonte NEWSprima)