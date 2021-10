Gambero Rosso: le pizzerie Tre Spicchi 2022 in Lombardia e costi nei quartieri di Milano

Mangiare una pizza Margherita a Milano costa, in media, 6,5 euro, ma spostandosi di quartiere in quartiere il prezzo oscilla e può raggiungere anche gli 8 euro. Il dato è emerso da un’analisi della startup Maiora Solutions (specializzata nell’intelligenza artificiale e nell’analisi dei dati), che ha preso in esame il prezzo di una pizza Margherita riportato sui menu di oltre 200 pizzerie e ha aggregato i dati per 30 quartieri differenti della città meneghina. Come prevedibile, i prezzi più bassi si trovano nelle aree più periferiche del capoluogo lombardo, ma nella “mappa della Margherita” non mancano le sorprese.

Quanto costa la pizza a Milano: i quartieri più cari

L’analisi ha svelato che i quartieri di Milano dove una pizza Margherita ordinata in pizzeria ha il costo più elevato sono quelli di Porta Vittoria, Lodi; Amendola, Buonarroti, City Life; e Arco della Pace, Arena, Pagano. In queste zone, in media, il prezzo da pagare per la “regina” delle pizze è di circa 8 euro.

Seguono, poi, con un prezzo medio che si aggira attorno ai 7 euro, il Centro di Milano e i quartieri di Porta Romana, Cadore, Montenero; San Vittore, Ticinese.

Dove mangiare la pizza a Milano: i quartieri meno cari

In zona Solari, Washington e Lotto, Fiera e Portello, il prezzo invece si allinea alla media complessiva: in queste aree una pizza Margherita ordinata in pizzeria ha, infatti, un costo di 6,5 euro.

Per scendere sotto la media cittadina, bisogna spostarsi nelle zone periferiche, anche se, in questa fascia, è presente anche a sorpresa l’area Navigli e Bocconi (tradizionalmente il cuore della movida giovanile a Milano), con un prezzo medio di 6 euro.

Servono, infine, 5,5 euro per mangiare una pizza Margherita in pizzeria a San Siro, Trenno; Ripamonti, Vigentino; Bande Nere, Inganni; Famagosta, Barona.

Le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 a Milano

Ora che sappiamo quanto costa in media una pizza Margherita in pizzeria a Milano, è il momento di scoprire quali sono le migliori pizzerie meneghine. Ecco, di seguito, le pizzerie di Milano che hanno guadagnato il prestigioso riconoscimento di qualità dei “Tre Spicchi”

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Lombardia

Crosta, Milano (MI)

Enosteria Lipen, Triuggio (MB)

La Filiale a L’ Albereta, Erbusco (BS)

Montegrigna Tric Trac, Legnano (MI)

Sirani, Bagnolo Mella (BS).