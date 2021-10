Coronavirus: 432 i nuovi casi in Lombardia per un rapporto dello 0,4%

I nuovi casi di positività al coronavirus registrati ieri in Lombardia sono stati 432 a fronte di 106.211 tamponi per un rapporto dello 0,4%. Non si sono registrati nuovi decessi.

Le persone in terapia intensiva sono 55; una in meno di venerdì. Sono 287 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (-10). Lo ha riferito la Regione.