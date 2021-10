Sagra di Baggio. Torna domenica 17 ottobre dalle ore 7 alle ore 23

La storica Sagra di Baggio torna domenica dalle 7 alle 23 con la sua 393° edizione. Chiuse al traffico alcune strade per lasciare spazio a giochi, sport, laboratori, bancarelle e spettacoli.

Dalle ore 07.00 alle ore 23.00

chiusura al traffico di: piazza Sant’Apollinare, via Cabella (da via Gozzoli a via Vercesi), via B.M. da Carcano, via delle Forze Armate (da piazza Sant’Apollinare a piazza Stovani e da piazza Stovani a via Ceriani), via Ceriani, via 2 Giugno e via Gianella.

Sono esclusi i mezzi di soccorso e gli aventi diritto