Corso Gratuito Segretaria Studio Medico per Disoccupati – Ultimi posti

DBSI Ente Accreditato a Regione Lombardia organizza il corso di Segretaria Studio Medico per Disoccupati

TERMINE ISCRIZIONI: 20 Ottobre 2021.

DATA DI PARTENZA: 4 Novembre 2021.

DURATA DEL PERCORSO: 100h

COME ADERIRE: occorre inviare il proprio Codice Fiscale alla mail info@agenziadbsi.it se in possesso dei seguenti Requisiti:

Essere disoccupati di lunga durata

Essere residenti o domiciliati in Lombardia

Se stranieri, conoscenza di base della lingua italiana e permesso di soggiorno in regola.

Corso pomeridiano, orario 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì. Potranno aggiungersi alcuni sabato in orario 9.00-18.00. Totale ore formative: 100. Frequenza: obbligatoria, in modalità mista: alcune lezioni si terranno in modalità online, alcune lezioni in presenza presso la sede di via Alessandro Antonelli, 3 20139 Milano (MM3 Corvetto). Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’Attestato di competenze riconosciuto da Regione Lombardia.

PER INFO 0256805571 – info@agenziadbsi.it