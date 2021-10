A Milano, Cgil contestata da anarchici e Cobas “Landini i fascisti siete voi!”

“Cgil nel mirino anche a Milano, oltre che a Roma. Dopo l’assalto violento di alcuni manifestanti nella Capitale, sono andate in scena le contestazioni nel capoluogo lombardo. Parte dei manifestanti presenti al corteo organizzato dai Cobas e altri sindacati di base, in occasione dello sciopero generale, si sono ritrovati davanti alla Camera del Lavoro a contestare i rappresentanti della Cgil. Hanno urlato cori contro Maurizio Landini e il sindacato, come evidenziano i cori ripresi da Local Team, che ha seguito la manifestazione in diretta. «Landini, Landini, vaffanc*lo», «buffoni», «venduti», «i fascisti siete voi», «servi dei padroni» sono solo alcuni dei tanti cori intonati dai manifestanti, che hanno poi ribadito la loro contrarietà al Green pass. Con loro pare anche diversi anarchici.

Inoltre, nella manifestazione che si è tenuta sabato a Milano, contemporaneamente a quella di Roma, non sono mancati momenti di tensione a causa della presenza degli anarchici, a conferma che la situazione è incandescente per estremismi non solo di destra.” (Il Sussidiario)

Sarebbe interessante leggere qualcosa di Landini, come risposta. Così, per capire se le provocazioni dell’estrema destra e dell’estrema sinistra hanno il medesimo peso.

Anna Ferrari