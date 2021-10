16 -17 ottobre al Teatro Gerolamo Atir presenta BANG BANG … DI COLPO LUI – la storia di Tenco e Dalida

BANG BANG… DI COLPO LUI La storia di Tenco e Dalida Voce narrante e canto Sandra Zoccolan

Sandra Zoccolan, attrice e cantante, tra i fondatori storici di Atir, propone il suo omaggio alla vita e alla morte di due grandi artisti, Luigi Tenco e Dalida. Ad accompagnare la narrazione e il canto, sul palco con lei il pianista Mell Morcone e il percussionista Alessio Pacifico.

La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella dépendance dell’Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche ore prima aveva presentato – in coppia con la cantante francese Dalida – Ciao amore, ciao al Festival della Canzone ed era stato eliminato.

L’improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l’opinione pubblica, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva italiana anche se l’inchiesta venne chiusa in tutta fretta. Nelle luci sfavillanti del Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il Festival, nella celebrazione festosa della musica leggera, e dell’immenso business che essa portava con sé, quella scena di sangue non ci sarebbe voluta. E pure Dalida, nel 1987, muore suicida. Negli anni vengono alla luce buchi e contraddizioni nella versione ufficiale dei fatti.

