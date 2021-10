Treni storici, FS presentati itinerari per turismo ferroviario

Favorire lo sviluppo di un nuovo modello turistico stabile e in connessione con altri servizi, abbinando il viaggio in treno d’epoca alla riscoperta delle eccellenze territoriali della provincia italiana. E’ questo, in sintesi, l’obiettivo del progetto denominato “Itinerari in Treno storico”, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Fondazione FS Italiane e in partnership con il tour operator Albatravel e Gambero Rosso. L’iniziativa coinvolgerà agenzie di viaggio, stakeholder, stampa di settore ed influencer che operano nell’ambito del turismo che, a bordo dei treni storici della Fondazione FS, avranno modo di partecipare a dei Fam Trip sulle più belle linee ferroviarie del Paese. Il progetto è stato presentato alla stazione di Milano Centrale, a bordo della restaurata vettura Press&Conference della Fondazione FS, dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dal Presidente Vicario della Fondazione FS Liberio Andreatta e dall’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia Claudia Terzi. Presenti anche il Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa, l’assessore al turismo della Regione Lombardia Lara Magoni, il Presidente di Albatravel Aldo Fabris e il Presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia. “È un progetto che coniuga la bellezza del Paese, in quanto mette insieme paesaggio, cultura e gusto. – ha dichiarato il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia – Il ministero del Turismo farà la propria parte per valorizzare i percorsi dei treni storici attraverso il co finanziamento dei progetti che verranno presentati dalle Regioni. Così da rendere strutturale uno schema di turismo destinato alle aree interne e meno conosciute e bellissime del Paese”. “Un progetto lungimirante – ha detto il Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa – attraverso il quale è nostra intenzione far conoscere le potenzialità del turismo ferroviario ai principali tour operator nazionali e internazionali. L’obiettivo della Fondazione FS è di incrementare ulteriormente l’offerta dei treni charter sul territorio italiano, articolata su vari segmenti dalle classiche centoporte trainate da locomotive a vapore fino ai lussuosi Elettrotreni Rapidi recentemente restaurati, al fine di promuovere un nuovo modo di fare turismo, colto e raffinato, e conseguentemente venire incontro alle esigenze dei viaggiatori del futuro”.

“E’ un onore far parte di questo bellissimo progetto è il commento del Presidente del gruppo Albatravel WHL Aldo Fabris – insieme a Fondazione FS, Gambero Rosso sotto l’egida del Ministero del Turismo. Abbiamo messo in campo la nostra trentennale esperienza nel settore incoming per la creazione di un prodotto di alta qualità con i meravigliosi treni storici di Fondazione FS che rappresenta una grande opportunità di far conoscere eccellenze della nostra bella Italia, in chiave slow, sostenibile e responsabile rientrando perfettamente nei canoni richiesti dal mercato italiano e soprattutto da quello internazionale in previsione della ripresa dei flussi ad inizio 2022″. “Siamo orgogliosi – ha aggiunto il Presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia – di aver lavorato con Fondazione Ferrovie dello Stato del Gruppo leader dei trasporti italiani per la realizzazione del progetto Treni Storici, a cui abbiamo creduto sin dall’inizio. Gambero Rosso ha curato i percorsi enogastronomici con l’obiettivo di soddisfare la richiesta nazionale e internazionale di turismo enogastronomico e di percorsi alternativi. Con Treni Storici Gambero Rosso conferma il suo impegno nella valorizzazione dei territori e della biodiversità italiana. Promuovere questo immenso patrimonio del nostro Paese è indispensabile, soprattutto in questo momento storico.” Claudia Maria Terzi: “Saluto positivamente il fatto che ulteriori iniziative si affianchino a quelle promosse e finanziate da Regione Lombardia per la valorizzazione del turismo a bordo dei treni storici. Come Regione da tre anni abbiamo reso strutturale il servizio turistico dei convogli d’epoca che prima era solo sporadico. Ogni anno con Fondazione Fs e Ferrovienord mettiamo in campo un calendario di viaggi, distribuiti dalla primavera all’autunno, che registrano un’occupazione pressoché totale dei posti a disposizione su tutte le corse effettuate. Si tratta di un’operazione di salvaguardia del nostro patrimonio storico e soprattutto di un’opportunità per potenziare il sistema turistico lombardo”. I Fam Trip proseguiranno fino al prossimo mese di novembre e interesseranno 7 regioni italiane: la Lombardia (itinerario Milano Como 9 ottobre e Milano – Paratico Sarnico 20 novembre), il Piemonte (itinerario Torino – Canelli 15 e 16 ottobre); la Toscana (itinerario Siena – Monte – Antico – Asciano 22 e 23 ottobre); la Sicilia (itinerario Ragusa – Siracusa 27 e 28 ottobre); la Campania (itinerario Napoli – Pietrelcina 4 e 5 novembre); la Sardegna (itinerario Cagliari – San Gavino 11 e 12 novembre); Abruzzo (itinerario Sulmona – Pescocostanzo 17 e 18 novembre). (mianews)