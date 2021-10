Ferrero: nuove assunzioni di Operai e altre figure

L’azienda ha rinnovato gli annunci di lavoro per la ricerca di Diplomati e Laureati.

Ferrero ha rinnovato ancora una volta gli annunci per la ricerca di operai da inserire presso gli stabilimenti di S. Angelo dei Lombardi (AV), Balvano (PZ), Alba (CN) e Pozzuolo Martesana (MI). Gli Operai, che dovranno essere flessibili, precisi e sensibili ed avere forte orientamento al cliente, al prodotto e al risultato e ottime capacità di lavorare in team, si occuperanno della produzione, assemblaggio, montaggio e confezionamento del prodotto. La ricerca di nuovo personale riguarda anche altre figure: Addetti ai Servizi di Pubblica Utilità, con autonomia, operatività e disponibilità a lavoro su turni, che dovranno garantire l’efficienza degli impianti, provvedere alle periodiche verifiche di sicurezza, eseguire e coordinare attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti, individuare interventi per l’uso efficiente dell’energia e la riduzione dei consumi energetici, collaborare con gli altri manutentori e relazionarsi con gli operatori diretti interni all’azienda; Manutentori Meccanici, che dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione, diagnostica su diverse tipologie di processi, preparare macchine di incarto, di confezionamento e macchine utensili di officina meccanica; Partner Commerciali, con approccio dinamico e proattivo, ottime capacità relazionali e di project management, che dovranno gestire il ciclo di vita delle persone, seguire tutti i processi chiave delle risorse umane, interagire con tutto il dipartimento delle risorse umane e revisionare le politiche e le procedure attuali.

Per verificare tutte le figure… continua a leggere