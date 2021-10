ACI, ruote nella storia: 20 novembre tappa milanese con auto d’epoca

Appuntamento milanese con palcoscenico mondiale a Monza per “Ruote nella Storia 2021”, tour di raduni e incontri culturali dedicato agli appassionati di auto d’epoca che Automobile Club d’Italia porta in tutta la Penisola e che quest’anno sarà una delle manifestazioni di contorno del “World Rally Championship 2021” che avrà il suo atto finale proprio in Brianza. Gli equipaggi iscritti alla manifestazione il 20 novembre alle 8:30 partiranno dalla sede di Automobile Club Milano in Corso Venezia per snodarsi lungo le strade del capoluogo lombardo transitando davanti ai siti automobilistici scomparsi: Bianchi Edoardo, Zagato, Pirelli, Peugeot, Derby Italiana, Alfa Romeo, Isotta Fraschini, il Portello, Carrozzeria Touring. I partecipanti passeranno anche da Largo Ascari dove AC Milano ha donato il monumento intitolato al grande pilota milanese Alberto, per poi raggiungere la Villa Reale e l’Autodromo Nazionale Monza a bordo delle loro vetture d’epoca. La manifestazione, in programma il 20 novembre prossimo è organizzata da Aci Storico, ACI Sport e Automobile Club di Milano. Il programma è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi a Milano Autoclassica a cui hanno partecipato Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Milano; Luca Monti, Presidente Commissione Storica ed Eventi AC Milano; Giandomenico Amodeo, Componente Commissione Storica ed Eventi AC Milano; Antonio Turitto di ACI Sport; Giuseppe Redaelli, Presidente dell’Autodromo Nazionale Monza. “La tappa milanese di Ruote nella Storia 2021 sarà un’edizione da incorniciare perché quest’anno il Rally di Monza rimpiazzerà quello del Giappone, annullato per Covid, e sarà la dodicesima e ultima tappa del Campionato Wrc 2021”, ha affermato Geronimo La Russa Presidente di Automobile Club Milano. “Con questa manifestazione Automobile Club Milano, ACI Storico e ACI Sport vogliono contribuire alla valorizzazione del nostro territorio, proponendo agli iscritti eventi per scoprire località, storia ed eccellenze del nostro Paese”, ha aggiunto il presidente di ACM Geronimo La Russa. “Ruote nella Storia è un evento unico nel suo genere e quest’anno sarà ancora più originale perché accosterà ilnews suo nome a quello del Campionato Mondiale Rally”, ha concluso La Russa. (mianews)

